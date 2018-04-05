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Инвестпрограмма МОЭК на 2018 год составит 12,9 млрд рублей
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Инвестпрограмма МОЭК на 2018 год составит 12,9 млрд рублей 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: Прайм
Совет директоров Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг») утвердил инвестиционную программу компании на 2018 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, в размере 12,9 млрд рублей, говорится в сообщении МОЭК.
Также совет диреткров основные параметры инвестиционной программы МОЭК на 2019–2020 годы.
Инвестиционная программа «МОЭК» на ближайшие три года без учета расходов на подключение новых потребителей составляет 34,4 млрд рублей. Ее основная цель — повышение надежности, безопасности и экономической эффективности теплоснабжения потребителей в Москве.
В частности, программа предусматривает развитие и модернизацию энергетических объектов, оптимизацию существующей системы теплоснабжения, снижение уровня износа инженерных сетей. Будут выполнены комплексные реконструкции насосно-перекачивающих станций «Перовская», «Марьинская» и «Бирюлево-Борисовская».
Совместно с «Мосэнерго» продолжится программа по переключению нагрузок неэффективных источников тепловой энергии на ТЭЦ, в рамках которой к 2020 году планируется выполнить мероприятия на восьми объектах.
В инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2018–2020 годы также включены крупные проекты, выполняемые совместно с правительством Москвы.
Кроме того, решением совета директоров одобрена программа технологических присоединений на 2018–2020 годы в размере 29,5 млрд рублей. Она направлена на развитие системы теплоснабжения города и обеспечение теплоснабжения вновь подключаемых потребителей. Среди включенных в программу проектов, в том числе инициированных правительством Москвы — спортивные сооружения, жилые комплексы в районе Покровское-Стрешнево, в Зеленограде, на Дмитровском шоссе, Ленинградском проспекте и ряд других.
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