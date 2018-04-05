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«Татнефть» планирует сохранить число АЗС к 2025 году на текущем уровне
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«Татнефть» планирует сохранить число АЗС к 2025 году на текущем уровне 

Rambler News Service 1 час назад
«Татнефть» планирует незначительно снизить количество автозаправочных станций (АЗС) к 2025 году — до 680, говорится в материалах нефтяной компании. В 2017 году в управлении «Татнефти» находились 685 АЗС.
Компания поясняет, что количество АЗС к 2025 году учитывает реализацию программы оптимизации существующей сети.
При этом средний объем продаж одной АЗС «Татнефти» должен вырасти с 6,6 тонн в сутки в 2017 году до 13,2 тонн в сутки в 2025 году.
Продажи через АЗС, включая мелкий опт, согласно планам, вырастут с 2,65 млн тонн в 2017 года до 3,3 млн тонн в 2025 году.
Инвестиции компании в розничный бизнес в 2016-2025 годах оцениваются в 39,2 млрд рублей.
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