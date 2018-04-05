Н. Подгузов: Законопроект об акционировании «Почты России» не предусматривает сокращений работников

«Одной из моих главных целей является забота о 350 тысячном коллективе сотрудников «Почты России», поэтому все социальные гарантии трудовому коллективу в данном законопроекте даны, процесс реорганизации предусматривает переход всех работников ФГУП «Почта России» в новое акционерное общество и не предусматривает никаких сокращений», — сказал Н. Подгузов.

Он добавил, что принятие данного законопроекта позволит «Почте России» эффективно работать в конкурентной среде и наращивать качество предоставления социальных услуг населению.

Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что обновленный законопроект об акционировании ФГУП «Почты России» внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.