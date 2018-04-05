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Н. Подгузов: Законопроект об акционировании «Почты России» не предусматривает сокращений работников
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Н. Подгузов: Законопроект об акционировании «Почты России» не предусматривает сокращений работников 

Агентство «Москва» 1 час назад
Внесенный депутатами в Госдуму законопроект об акционировании «Почты России» не предусматривает сокращений работников предприятия, заявил на пресс-конференция генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.
«Одной из моих главных целей является забота о 350 тысячном коллективе сотрудников «Почты России», поэтому все социальные гарантии трудовому коллективу в данном законопроекте даны, процесс реорганизации предусматривает переход всех работников ФГУП «Почта России» в новое акционерное общество и не предусматривает никаких сокращений», — сказал Н. Подгузов.
Он добавил, что принятие данного законопроекта позволит «Почте России» эффективно работать в конкурентной среде и наращивать качество предоставления социальных услуг населению.
Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что обновленный законопроект об акционировании ФГУП «Почты России» внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.
В январе 2018 г. генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов сообщал, что закон об акционировании «Почты России» может быть принят в весеннюю сессию Госдумы РФ. Законопроект об особенностях реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в акционерное общество, в котором 100% будет принадлежать государству, подготовили в 2014 г. Документ был одобрен правительством РФ.
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