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«Татнефть» сократила добычу на 118 тысяч тонн
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«Татнефть» сократила добычу на 118 тысяч тонн 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Этот показатель составил 7,1 млн тонн нефти, в марте предприятия группы добыли 2,46 млн тонн. Собственно ПАО «Татнефть» за три месяца добыла 7 тонн нефти, сообщает пресс-служба компании.
Добыча сверхвязкой нефти в марте достигла показателя в 159,2 тысячи тонн, с начала года — 458,5 тысячи тонн, что на 125,8 тысячи больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось о том, что АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» потратило 2,7 миллиарда рублей на покупку дизельного топлива у ПАО «Татнефть».
По данным издания «Интерфакс», 70 тонн дизельного топлива было приобретено для проведения сельскохозяйственных работ.
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