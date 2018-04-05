«Татнефть» сократила добычу на 118 тысяч тонн

Этот показатель составил 7,1 млн тонн нефти, в марте предприятия группы добыли 2,46 млн тонн. Собственно ПАО «Татнефть» за три месяца добыла 7 тонн нефти, сообщает пресс-служба компании.

Добыча сверхвязкой нефти в марте достигла показателя в 159,2 тысячи тонн, с начала года — 458,5 тысячи тонн, что на 125,8 тысячи больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось о том, что АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» потратило 2,7 миллиарда рублей на покупку дизельного топлива у ПАО «Татнефть».

По данным издания «Интерфакс», 70 тонн дизельного топлива было приобретено для проведения сельскохозяйственных работ.