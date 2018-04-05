Mail.Ru Group и «МегаФон» помогут создать конкурента «Яндекс. Такси»

Интернет-холдинг Mail.Ru Group (MRG) и контролирующий его сотовый оператор «МегаФон» договорились о покупке 55% акций сервиса-агрегатора такси «Сити-Мобил», работающего в столичном регионе. Это уже вторая попытка интернет-холдинга стать значимым игроком на рынке, где лидируют группа компаний «Везёт» (бренды «Везёт», «Лидер», «Такси Сатурн» и RedTaxi) и «Яндекс. Такси».

Из опубликованных на сайте «МегаФона» и Mail.Ru Group сообщений следует, что сотовый оператор вложит в CityMobil в сумме до 14 млн долларов (как покупая акции у текущих владельцев, так и делая дополнительные взносы в уставный капитал компании), в обмен получив до 31% акций. MRG инвестирует до $12 млн и получит около 26%.

"Сити-Мобил" начинал свою деятельность как московский оператор такси. Недавно компания изменила свою бизнес-модель и перевела деятельность в онлайн — на данный момент более 65% поездок бронируются через приложение сервиса. У Android-версии программы, по данным Google Play, более миллиона загрузок, имеется и iOS-приложение.

Ранее с «Сити-Мобил» сотрудничала МТС — оператор пытался развивать на основе агрегатора собственный сервис «МТС Такси». Но в конце марта в компании решили закрыть этот проект, так как «не видят перспектив его развития».

В «МегаФоне» говорят, что покупка доли в агрегаторе такси является частью стратегии на расширение ассортимента предлагаемых клиентам сотового оператора сервисов. Кроме того, по словам исполнительного директора «МегаФона» Геворка Вермишяна , в компании рассматривают инвестицию как перспективную в финансовом плане — ведь рынок услуг онлайн-заказа такси развивается ускоренными темпами. Основатель и CEO «Сити-Мобил» Арам Аракелян отметил, что инвестиции крупных партнеров помогут сервису стать «крупным игроком национального масштаба».

Mail.Ru Group пытается начать конкурировать с "Яндексом" на рынке такси-агрегаторов (который для поисковика является самым быстрорастущим источником доходов) с прошлого года. В ноябре СМИ сообщали о переговорах владеющего крупнейшими российскими соцсетями интернет-холдинга с группой «Везёт» о возможных инвестициях. Тогда речь шла о возможном приобретении неконтрольной доли акций стоимостью несколько десятков миллионов долларов.

Активная консолидация на российском рынке такси-агрегаторов началась в прошлом году: «Яндекс» летом договорился о поглощении российского бизнеса Uber, а конце апреля путем объединения двух крупных игроков российского рынка такси-агрегаторов: RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) была сформирована группа «Везёт».