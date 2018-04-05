Ещё
Заубер Банк расширил состав совета директоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заубер Банк расширил состав совета директоров 

Банки.ру 1 час назад
Акционеры петербургского Заубер Банк утвердили новый состав совета директоров кредитной организации. Как указано в сообщении банка, количественный состав совета директоров увеличился до шести человек.
Новым членом совета стал Валентин Степанов. Он будет курировать вопросы стратегического развития, уточняют в банке.
Согласно справке банка, Степанов является председателем совета директоров ОАО «Ямальский газоперерабатывающий химический комбинат». Имеет научную степень кандидата технических наук и более 50 научных публикаций. Ранее Степанов занимал руководящие должности в таких организациях, как ФГУП «Крыловский государственный научный центр», компания «Силовые машины».
В совет директоров переизбраны его председатель Алексей Смолянов (акционер банка), Вадим Лапин (ресторанный холдинг Ginza Holding), Алексей Еремин (акционер, зампред правления банка), Роман Шварцман (финансовый директор финансового управления Заубер Банка) и Максим Акульшин (ООО «Системы информации и связи»).
Банки.ру: последние новости
Чистая прибыль банка «Ак Барс» в 2017 году выросла до 7,3 млрд рублей по МСФО В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного представления отчетности банками Минфин РФ проведет 4 апреля аукцион по размещению ОФЗ-ИН на 20 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма123
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова73
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции226
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»553
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании103
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение