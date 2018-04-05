«Донская усадьба» в 2018 введет две очереди тепличного комплекса в Ростовской области

«Общая производственная площадь теплицы — 19,82 га. В настоящее время ведется одновременное строительство первого и второго этапов общей производственной площадью 14,65 га. Стоимость капитальных затрат двух этапов — 4 млрд 201,3 млн рублей, в том числе кредит Россельхозбанка — 3 млрд 361 млн рублей», — сказала она.

Ввод третьей очереди площадью 5,17 га намечен на 2020 год, но пока еще не решен вопрос с финансированием строительства. Есть стоимость ориентировочно составляет 800 млн рублей.

И. Чиркова напомнила, что энергообеспечение первой и второй очередей тепличного комплекса будет осуществляться за счет использования природного газа Терновского газового месторождения. В настоящее время завершаются работы по обустройству газового промысла.

Как сообщалось, мощность тепличного комплекса «Донская усадьба» составит 11,5 тыс. тонн огурцов, томатов и салата в год. Его строительство ведется в Тарасовском районе с 2016 года, в то время как изначально его планировалось начать в 2013 году. Первоначально планировалось ввести в строй его первую очередь в третьем квартале 2017 года, вторую — до конца 2018 года.

В ходе реализации проекта его стоимость выросла с 3,2 млрд рублей до 5 млрд рублей, удорожание произошло из-за курсовых разниц, поскольку оборудование закупается в Нидерландах . Увеличение стоимости проекта и, как следствие, сложности в привлечении кредитной линии повлекли за собой затягивание его реализации.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Донская усадьба» создано в 2007 году. На 26 марта 2018 года учредителями общества являются ООО «УК „Технологии тепличного роста“ ( Санкт-Петербург ), доля которого в уставном капитале составляет 99%, и ООО „РСХБ-Финанс“ (1%).

Основная сфера деятельности „Донской усадьбы“ — овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников. Пока предприятие убыточно: чистый убыток в 2016 году составил 82,7 млн рублей, в 2015 году — 11,8 млн рублей.