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Мосбиржа: точка разворота в процессе снижения прибыли?, — Аналитики ВТБ Капитал
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Мосбиржа: точка разворота в процессе снижения прибыли?, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 36 минут назад
Фото: Прайм
Общий объем торгов по итогам квартала сократился на 8% г/г. Вместе с тем мы полагаем, что первый квартал должен был поставить точку в процессе снижения прибыли биржи, и в дальнейшем мы ожидаем улучшения показателя, чему должны способствовать такие факторы, как 1) повышение волатильности (в связи с ожидаемым нами снижением реальных рублевых ставок во 2п18; 2) рост долларовых ставок; и 3) увеличение первичной активности на рынках акций и облигаций.
Мы повысили наш прогноз прибыли на акцию на 2018–2020 гг. на 2,2–4,3% (что на 5,1–7,4% ниже консенсус-прогноза). Рассчитанная нами прогнозная цена акций Московской биржи через 12 месяцев выросла на 9%, до 132 руб. С учетом ожидаемой нами дивидендной доходности (7%) это предполагает ожидаемую общую доходность акций на уровне 20%, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию Держать. В краткосрочной перспективе поддержку Московской бирже должен оказать ее статус «защитного актива» (поскольку она выигрывает от роста волатильности). На более долгосрочном горизонте главными триггерами могут стать реформа системы формирования накопительной части пенсий и потенциальное принятие законодательства о торговле криптоактивами в России.
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