Мосбиржа: точка разворота в процессе снижения прибыли?, — Аналитики ВТБ Капитал

Общий объем торгов по итогам квартала сократился на 8% г/г. Вместе с тем мы полагаем, что первый квартал должен был поставить точку в процессе снижения прибыли биржи, и в дальнейшем мы ожидаем улучшения показателя, чему должны способствовать такие факторы, как 1) повышение волатильности (в связи с ожидаемым нами снижением реальных рублевых ставок во 2п18; 2) рост долларовых ставок; и 3) увеличение первичной активности на рынках акций и облигаций.