Мособлдума утвердила изменения в закон о бюджете Московской области на 2018 год

Депутаты Московской областной думы в ходе заседания в четверг приняли в трех чтениях проект закона «О внесении изменений в закон Московской области „О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов“, передает корреспондент РИАМО

»Вносятся изменения в закон Московской области «О бюджете Московской области на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 год». По изменениям: в части доходов изменения несущественные. Основные изменения в расходной части. Самая существенная сумма — это 49,7 миллиарда, почти 50 миллиардов рублей в перенос с 2017 года дорожного фонда. Также 5,2 миллиарда рублей — это новые мероприятия и перераспределение расходов с прошлого периода», — сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается увеличить доходы в бюджет Московской области на 2018 года на 7,6 миллиарда рублей, из них 6,2 миллиарда рублей — безвозмездные поступления.

Ан отметил, что среди расходов в части дорожного фонда 36,2 миллиарда рублей направляется на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. По его словам, порядка 20 новых дороги ряд путепроводов в регионе будет построено в текущем году.

«На содержание и ремонт автомобильных дорог предлагается направить 25 миллиардов рублей, на капитальный ремонт автодорог — 6,3 миллиарда рублей, субсидии муниципалитетам — на сумму 7,8 миллиарда рублей», — добавил Ан.