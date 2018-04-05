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Куличи в Красноярске почти удвоились в цене к Пасхе
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Куличи в Красноярске почти удвоились в цене к Пасхе 

АиФ Красноярск 42 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Согласно полученным данным за месяц количество запросов «кулич» выросло в 20 раз. Причем почти половина пришлась на предпасхальную неделю. Как обычно в России, даже 10-ти кратный рост количества предложений о продаже снижения цен не вызвал. Наоборот, по сравнению с мартом куличи подорожали на 80% и достигли в Красноярске 280 рублей в среднем. Это чуть ниже среднефедерального уровня, который равен 300 рублям. Самые дорогие куличи продаются в Сочи — 500 рублей, а также Ярославле и Краснодаре по 450 рублей. Самые дешевые в Волгограде — 109 рублей и Челябинске — 164 рубля.
Кроме куличей, красноярцы выбирают шоколадные наборы к Пасхе (600 рублей), пасхальные десерты (250 рублей), пасхальные венки (550 рублей) и яйца из бисера (500 рублей).
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