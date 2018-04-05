Эксперты считают газохимию наиболее перспективным сегментом потребления газа в России

Отрасль газохимии является наиболее перспективным перспективным сегментом потребления газа в РФ , отмечают эксперты Vygon Consulting в исследовании «Внутренний спрос на газ: тренд на стагнацию?».

«Низкие внутренние цены на сырье обеспечивают отечественным газохимическим компаниям высококонкурентные позиции на мировых рынках», — поясняется в исследовании.

По мнению экспертов Vygon Consulting, внутренний спрос на газ, фактически выступающий драйвером российской газовой отрасли, демонстрирует устойчивую стагнацию с 2011 года.

В настоящее время невостребованный потенциал производства газа в России составляет порядка 150 млрд кубометров в год при среднегодовом уровне добычи 650 млрд кубометров. В исследовании отмечается, что пик спроса на газ пройден в 2011 году: начиная с этого момента он снизился на 20 млрд кубометров до 457 млрд кубометров в 2016 году. Такую динамику авторы объясняют медленным повышением потребности в электроэнергии и сокращением спроса на тепло, в том числе за счет роста энергоэффективности.

Главной причиной снижения спроса на газ в электроэнергетике стала программа ДПМ (договоры о предоставлении мощности). Эксперты подсчитали, что введенные в 2011–2016 годах новые АЭС и ТЭС с высоким КПД при минимальном увеличении потребления электроэнергии оставили невостребованными 14 млрд кубометров «голубого топлива».

Текущее потребление топлива газомоторным транспортом составляет 0,5 млрд кубометров, или 0,1% совокупного спроса. Даже высокие темпы развития этого сегмента не окажут весомого влияния на рынок, делают вывод авторы работы.

В исследовании предложены два сценария спроса на газ до 2030 года — «Базовый» и «Газосбережение». По сценарию «Базовый» спрос на газ в России будет расти медленно и к 2030 году составит 469 млрд кубометров. Прирост обеспечат электроэнергетика и газохимия, потребление в других отраслях останется без заметных изменений. Сценарий «Газосбережение» предполагает ускоренный рост топливной эффективности и снижение потребления: к 2030 году оно может упасть до 411 млрд кубометров. Это может быть обусловлено как увеличением внутренних цен, так и более быстрым развитием технологий.

Основной вклад в снижение спроса в сценарии «Газосбережение» обеспечит электроэнергетика (минус 27 млрд кубометров к 2030 году), если большинство ТЭС страны будет переведено на парогазовый цикл и их средний КПД приблизится к 50%. Достижение целевых показателей развития ВИЭ и увеличение выработки «зеленой» электроэнергии до 50 млрд кВт⋅ч дополнительно снизит потребление на 10 млрд кубометров в год.