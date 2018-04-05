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Совкомбанк купил компанию-правообладателя торговой марки «Халва» за 1,1 млрд рублей
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Совкомбанк купил компанию-правообладателя торговой марки «Халва» за 1,1 млрд рублей 

Rambler News Service 48 минут назад
Совкомбанк купил компанию-правообладателя торговой марки «Халва», сообщается в консолидированной отчетности кредитной организации за 2017 год.
«В соответствии с решением наблюдательного совета группы в феврале 2018 года Совкомбанк приобрел 100% долей в ООО «Совкомкард» у третьих лиц за 1,1 млрд рублей. «Совкомкард» учреждена в 2017 году для развития проекта карты рассрочки «Халва» и является правообладателем торговой марки «Халва» на территории Российской Федерации», — говорится в документе.
Также «Совкомкард» осуществляет взаимодействие с магазинами-партнерами карты рассрочки «Халва».
«Банк приобрёл компанию только сейчас, до этого это была компания инициаторов проекта «Халва». Покупка Совкомкард осуществлена для обеспечения единого центра управления экосистемой «Халвы»», — сказал RNS представитель банка.
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