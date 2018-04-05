Мособлдума приняла закон об увеличении расходов и доходов бюджета региона в 2018 г.

Мособлдума в трех чтениях приняла закон об увеличении расходов и доходов бюджета в 2018 г. Соответсвующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента.

«Изменениями в бюджете предусмотрены необходимые расходы на реализацию тех положений, которые были озвучены губернатором 14 февраля», — пояснил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов

«Доходы бюджета Московской области предлагается увеличить в 2018 г. на 7 млрд 604 млн 714 тыс. руб.

Расходы бюджета Московской области увеличиваются в 2018 г. на 59 млрд 797 млн 527 тыс. руб.», — говорится в пояснительной записке. Уточняется, что плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета Московской области на 2018 г. увеличиваются на 1 млрд 407 млн 105 тыс. руб. за счет увеличения плановых назначений по транспортному налогу, обусловленного ростом количества транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Увеличение расходов бюджета Подмосковья связано с финансовым обеспечением государственных программ с целью развития здравоохранения, транспорта, культуру, образования и социальной защиты населения.

Кроме этого, согласно закону в 2019 г. доходы бюджета увеличатся на 5 млн 563 тыс. руб., расходы на следующий год увеличатся на 5 млн 563 тыс. руб.