OMV открыла до 245 млн баррелей н.э запасов газа и конденсата в Норвежском море

Компания OMV (Norge), дочерняя компания австрийской нефтегазовой компании OMV, завершила бурение двух скважин — Hades и Iris — на блоке PL 644/644B на шельфе Норвежского моря, говорится в сообщении компании. По результатам бурения открыты запасы газа и газового конденсата в объеме от 40 до 245 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.).

«Предварительные результаты… говорят о размере открытия для Hades — от 20 до 115 млн баррелей н.э., а для Iris предполагаемый размер открытия — от 20 до 130 млн баррелей н.э.», — говорится в сообщении.

Эксплуатационные скважины Hades и Iris были пробурены вблизи месторождений Morvin и Asgard, в 244 км от Кристиансунна. Глубина моря в районе бурения составляет 342 метра.

OMV (Norge) является оператором разработки блока PL 644/644 B с долей 30%. Партнерами компании по проекту выступают Statoil — 30%, Faroe Petroleum Norge — 20% и Spirit Energy Norge — 20%.