Ещё
OMV открыла до 245 млн баррелей н.э запасов газа и конденсата в Норвежском море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

OMV открыла до 245 млн баррелей н.э запасов газа и конденсата в Норвежском море 

Rambler News Service 53 минуты назад
Компания OMV (Norge), дочерняя компания австрийской нефтегазовой компании OMV, завершила бурение двух скважин — Hades и Iris — на блоке PL 644/644B на шельфе Норвежского моря, говорится в сообщении компании. По результатам бурения открыты запасы газа и газового конденсата в объеме от 40 до 245 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.).
«Предварительные результаты… говорят о размере открытия для Hades — от 20 до 115 млн баррелей н.э., а для Iris предполагаемый размер открытия — от 20 до 130 млн баррелей н.э.», — говорится в сообщении.
Эксплуатационные скважины Hades и Iris были пробурены вблизи месторождений Morvin и Asgard, в 244 км от Кристиансунна. Глубина моря в районе бурения составляет 342 метра.
OMV (Norge) является оператором разработки блока PL 644/644 B с долей 30%. Партнерами компании по проекту выступают Statoil — 30%, Faroe Petroleum Norge — 20% и Spirit Energy Norge — 20%.
Rambler News Service: последние новости
Олег Дерипаска может войти в совет директоров ГМК «Норильский никель» Mail.ru Group и «МегаФон» подтвердили планы по покупке 55% агрегатора такси CityMobil «Газпром» и Snam обсуждают сотрудничество по газотранспортным проектам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма79
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции280
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова32
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании140
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»647
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение