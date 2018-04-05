«Лукойл» выиграл аукцион на Северо-Ягунский участок в ХМАО с ресурсами 6,7 млн тонн нефти

Компания «Лукойл-Западная Сибирь», дочерня компания «Лукойла» , выиграла аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу на Северо-Ягунском нефтегазовом участке в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с ресурсами 6,7 млн тонн нефти по категории Д1, следует из материалов Роснедр.

Разовый платеж компании за участок составил 183,95 млн рублей.

Как ранее сообщало RNS, Роснедра объявили аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на 27 нефтегазовых участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с суммарными ресурсами 115,8 млн тонн нефти и 8,7 млрд кубометров газа по категории Д1.

На аукционы выставлены Восточно-Конитлорский, Восточно-Чухлорский, Карабашский 6, Карабашский 7, Карабашский 8, Карабашский 11, Карабашский 12, Карабашский 13, Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 19, Карабашский 20, Карабашский 21, Карабашский 25, Карабашский 26, Карабашский 27, Карабашский 28, Карабашский 29, Лорсанский, Приозерный, Северо-Петелинский, Северо-Ягунский, Сергинский 1, Сергинский 2, Сергинский 4, Южно-Айкурусский и Южно-Юганский 1 участки.

Аукционы на участки Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 19, Карабашский 25, Карабашский 26, Карабашский 27 выиграла «Газпром нефть»

Аукционы на Восточно-Конитлорский, Восточно-Чухлорский, Северо-Петелинский, Южно-Айкурусский и Южно-Юганский 1 участки были признаны несостоявшимися, в связи с тем, что к участию в них был допущен только один заявитель.

Заявок на участки Карабашский 6, Карабашский 7, Карабашский 8, Карабашский 11, Карабашский 12, Карабашский 13, Карабашский 20, Карабашский 21, Карабашский 28, Карабашский 29, Лорсанский, Приозерный, Сергинский 1, Сергинский 2 и Сергинский 4 не поступило вовсе.