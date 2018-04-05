Ещё
«Лукойл» выиграл аукцион на Северо-Ягунский участок в ХМАО с ресурсами 6,7 млн тонн нефти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лукойл» выиграл аукцион на Северо-Ягунский участок в ХМАО с ресурсами 6,7 млн тонн нефти 

Rambler News Service 52 минуты назад
Компания «Лукойл-Западная Сибирь», дочерня компания «Лукойла», выиграла аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу на Северо-Ягунском нефтегазовом участке в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с ресурсами 6,7 млн тонн нефти по категории Д1, следует из материалов Роснедр.
Разовый платеж компании за участок составил 183,95 млн рублей.
Помимо «Лукойла», на участок претендовала компания «Аргос».
Как ранее сообщало RNS, Роснедра объявили аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на 27 нефтегазовых участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с суммарными ресурсами 115,8 млн тонн нефти и 8,7 млрд кубометров газа по категории Д1.
На аукционы выставлены Восточно-Конитлорский, Восточно-Чухлорский, Карабашский 6, Карабашский 7, Карабашский 8, Карабашский 11, Карабашский 12, Карабашский 13, Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 19, Карабашский 20, Карабашский 21, Карабашский 25, Карабашский 26, Карабашский 27, Карабашский 28, Карабашский 29, Лорсанский, Приозерный, Северо-Петелинский, Северо-Ягунский, Сергинский 1, Сергинский 2, Сергинский 4, Южно-Айкурусский и Южно-Юганский 1 участки.
Аукционы на участки Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 19, Карабашский 25, Карабашский 26, Карабашский 27 выиграла «Газпром нефть».
Аукционы на Восточно-Конитлорский, Восточно-Чухлорский, Северо-Петелинский, Южно-Айкурусский и Южно-Юганский 1 участки были признаны несостоявшимися, в связи с тем, что к участию в них был допущен только один заявитель.
На Восточно-Конитлорский участок претендовал «Сургутнефтегаз», на Восточно-Чухлорский — «Лукойл-Западная Сибирь», на Северо-Петелинский — «Роснефть», на Южно-Айкурусский — «Сургутнефтегаз», на Южно-Юганский 1 — «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Заявок на участки Карабашский 6, Карабашский 7, Карабашский 8, Карабашский 11, Карабашский 12, Карабашский 13, Карабашский 20, Карабашский 21, Карабашский 28, Карабашский 29, Лорсанский, Приозерный, Сергинский 1, Сергинский 2 и Сергинский 4 не поступило вовсе.
Северо-Ягунский участок расположен в Сургутском районе ХМАО, в 168 км к северо-востоку от Сургута. Запасы нефти на Северо-Ягунском участке по категории С1 составляют 0,518 млн тонн, С2 — 1,94 млн тонн, ресурсы нефти по категории Д0 оцениваются в 1,566 млн тонн, Д1 — 6,7 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн.
Rambler News Service: последние новости
Олег Дерипаска может войти в совет директоров ГМК «Норильский никель» Mail.ru Group и «МегаФон» подтвердили планы по покупке 55% агрегатора такси CityMobil «Газпром» и Snam обсуждают сотрудничество по газотранспортным проектам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма77
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции287
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова31
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании156
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»651
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение