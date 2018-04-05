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Москомэкспертиза: Общая сметная стоимость объектов горзаказа снижена почти на 30 млрд руб. с начала года
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Москомэкспертиза: Общая сметная стоимость объектов горзаказа снижена почти на 30 млрд руб. с начала года 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Общая сметная стоимость финансируемых столичным бюджетом объектов строительства снизилась с 1 января по 30 марта 2018 г. на 27,6 млрд руб. благодаря экспертизе проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы со ссылкой на ее председателя Валерия Леонова.
«С начала года специалистами было рассмотрено более 1,5 тыс. комплектов проектной документации и выдано 1 тыс. 258 экспертных заключений (по государственной, негосударственной экспертизе и проверке достоверности определения сметной стоимости объектов). Из них абсолютное большинство — 1 тыс. 34 — положительные. По результатам рассмотрения проектной документации в I квартале 2018 г. снижение сметной стоимости объектов, финансируемых из бюджета города, составило 27,6 млрд руб., что на 13 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводятся в сообщении слова В. Леонова.
Он пояснил, что сэкономленные средства являются значительным вкладом в развитие столицы, они могут быть перераспределены на строительство новых объектов для москвичей, улучшение социальной сферы — реализацию важнейших городских программ, определенных мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Для сравнения: на конец I квартала прошлого года положительных заключений было выдано вдвое меньше. Во многом увеличение количества рассматриваемых и согласованных проектов связано с тем, что в этом году большой процент поступающих проектов — это проектная документация по объектам реновации жилого фонда. Кроме того, из года в год наблюдается улучшение качества предоставляемой на рассмотрение проектной документации», — заключил В. Леонов.
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