В Воронеже пройдет встреча с акционерами «Сбербанка России»

Выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк состоится 11 апреля в Воронеже.

В программе встречи — выступление Председателя Комитета Антона Данилова-Данильяна, доклад Управляющего директора-начальника Центра по работе с инвесторами ПАО Сбербанк Анастасии Беляниной об итогах деятельности банка за 2017 год и прогнозах на 2018 год, доклад руководителя Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк Олега Цветкова . Также с обзором банковского сектора и обзором основных трендов в российской экономике выступят старший управляющий директор — главный аналитик ПАО Сбербанк Михаил Матовников и исполнительный директор Центра макроэкономических исследований ПАО Сбербанк — Николай Фролов

Затем члены Комитета и представители ПАО Сбербанк ответят на вопросы акционеров о взаимодействии с акционерами, стратегии банка и перспективах его развития.

Начало мероприятия в 12.00 Адрес: г. Воронеж, ул. 9 Января, 28 (актовый зал).

Задать предварительные вопросы можно по эл. адресу: pressa_ccb@sberbank.ru Телефон для справок и аккредитации акционеров: +7 473 267 9842