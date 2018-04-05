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В Воронеже пройдет встреча с акционерами «Сбербанка России»
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В Воронеже пройдет встреча с акционерами «Сбербанка России» 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк состоится 11 апреля в Воронеже.
В программе встречи — выступление Председателя Комитета Антона Данилова-Данильяна, доклад Управляющего директора-начальника Центра по работе с инвесторами ПАО Сбербанк Анастасии Беляниной об итогах деятельности банка за 2017 год и прогнозах на 2018 год, доклад руководителя Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк Олега Цветкова. Также с обзором банковского сектора и обзором основных трендов в российской экономике выступят старший управляющий директор — главный аналитик ПАО Сбербанк Михаил Матовников и исполнительный директор Центра макроэкономических исследований ПАО Сбербанк — Николай Фролов.
Затем члены Комитета и представители ПАО Сбербанк ответят на вопросы акционеров о взаимодействии с акционерами, стратегии банка и перспективах его развития.
Начало мероприятия в 12.00 Адрес: г. Воронеж, ул. 9 Января, 28 (актовый зал).
Задать предварительные вопросы можно по эл. адресу: pressa_ccb@sberbank.ru  Телефон для справок и аккредитации акционеров: +7 473 267 9842
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