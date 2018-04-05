Объем частных инвестиций в сферу ЖКХ Подмосковья может достичь 18 миллиардов рублей

Такое заявление сделал глава областного Министерства ЖКХ Евгений Хромушин

Объем частных инвестиций в сферу ЖКХ Московской области может достичь 18 миллиардов рублей, передает портал «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что данная отрасль становится привлекательной для бизнес-структуры.

— Реализуемые мероприятия позволят улучшить качество жизни и коммунальных услуг более чем 1,4 миллиона наших жителей, — отметил Евгений Хромушин.