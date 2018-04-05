Объем частных инвестиций в сферу ЖКХ Подмосковья может достичь 18 миллиардов рублей 

Такое заявление сделал глава областного Министерства ЖКХ Евгений Хромушин.
Объем частных инвестиций в сферу ЖКХ Московской области может достичь 18 миллиардов рублей, передает портал «Подмосковье сегодня».
Он отметил, что данная отрасль становится привлекательной для бизнес-структуры.
— Реализуемые мероприятия позволят улучшить качество жизни и коммунальных услуг более чем 1,4 миллиона наших жителей, — отметил Евгений Хромушин.
По его словам, в области продолжится строительство котельных, очистных сооружений. В частности, в планах на ближайшие годы — модернизация системы теплоснабжения в Серпухове.