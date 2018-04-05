Житель Екатеринбурга отправится в колонию на 10 лет за вывод из страны более 3 миллиардов рублей

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина к десяти годам колонии за валютные махинации на крупную сумму. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным следствия, с июля по декабрь 2013 года обвиняемый предоставил в банк документы с неверной информацией и перевел на счет иностранной компании 48,8 миллиона долларов. Аналогичным способом Бужин отправлял деньги за рубеж и позже. В общей сложности мошенник вывел из страны 3,3 миллиарда рублей.