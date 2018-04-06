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Ставки на МБК и по сделкам РЕПО формируются в диапазоне 6,85-7,1%, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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Ставки на МБК и по сделкам РЕПО формируются в диапазоне 6,85-7,1%, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 29 минут назад
Фото: Прайм
Дальнейшая эскалация темы торговых войн, вызванная заявлениями Трампа о возможных пошлинах в отношении товаров объемом 100 млрд долл., возвращает нервозность на рынки. Валюты развивающихся стран снижаются на 0.6%, что создает общий негативный фон для рубля. Глобальные риск факторы в случае России усиливаются ожиданиями публикации до конца текущей недели новых санкций со стороны США в отношении ряда российских олигархов в связи с их возможным вмешательством в выборы. Дополнительным фактором давления на рубль сегодня может стать публикация статистики по рынку труда в США в 15:30 по Москве. Ожидаемое ускорение темпов роста заработных плат в США способно вызвать дополнительное ослабление рубля против доллара. Мы сохраняем свой ориентир 58.5-59 по паре USDRUB на горизонте текущего квартала.
Денежный рынок
Ситуация на денежном рынке остается стабильной. Ставки на МБК и по сделкам РЕПО формируются в диапазоне 6.85-7.1%. Объем ликвидности в системе подрос после окончания периода повышенного спроса на рубли в рамках уплаты налогов и составляет на сегодняшний день 4.7 трлн. руб. по сравнению с 4.3 млрд руб. в конце марта. На ближайшем заседании ЦБ 27 апреля возможно еще одно снижение ставки ЦБ РФ на 25 бп. Ключевым фактором для принятия решения ЦБ будет публикация статистики по заработным платам 18 апреля.
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