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«Почту России» могут сделать акционерным обществом
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СМИ: «Почту России» могут сделать акционерным обществом 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, согласно которому "Почта России" может быть реорганизована в акционерное общество, пишет газета "Ведомости" в пятницу.
Авторами документа являются главы комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Как пояснил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, уже к августу текущего 2018 года данный законопроект должен быть принят. После этого начнется реорганизация в акционерное общество (АО). Реорганизация крупнейшего почтового оператора в стране завершится до конца этого года либо в начале следующего 2019 года, отметил гендиректор.
"Все акции обновленной "Почты России" будут принадлежать государству, сказано в законопроекте. Технически — Росимуществу", — пишет издание.
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 Ещё 9 источников 
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