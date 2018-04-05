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«Розовый сад» снова выставлен на торги
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«Розовый сад» снова выставлен на торги 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Российский аукционный дом объявил торги в рамках процедуры банкротства компании ЗАО «Розовый сад», владеющей сетью розничных цветочных магазинов «ОптЦВЕТторг». На продажу выставлен тепличный комплекс в селе Недельном Малоярославецкого района. В его состав, как сообщается на сайте Российского аукционного дома, входит земельный участок площадью 50,9 гектара, административно-складские постройки общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, пять теплиц общей площадью 27,4 гектара для выращивания роз, гербер и хризантем, а также различное оборудование. Торги будут проходить с 3 по 24 мая. Они начнутся с 940 миллионов рублей. Минимальная цена предложения составляет 900 миллионов. Вырученные средства от продажи актива пойдут на погашение требований залогового кредитора — АКБ «Российский капитал». Комплекс был построен в 2005-2010 годах с применением голландских технологий. Он давно не работает, но долги по зарплате бывшим работникам комплекса до сих пор полностью не погашены. В 2016 году тепличный комплекс в селе Недельном на торги уже выставлялся, но продать его не удалось. Тогда цена была почти в два раза выше — 1,8 миллиарда рублей.
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