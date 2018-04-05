Чистая прибыль старого аэропорта Ростова-на-Дону в последний год работы выросла в 2,4 раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. / ТАСС /. ОАО «Аэропорт Ростова-на-Дону» в 2017 году получил чистую прибыль в размере 789 млн рублей, что более чем в два раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год.

"Чистая прибыль за 2017 год — 789 084 000 рублей, за 2016 год — 332 356 000 рублей. Выручка за 2017 год — 2 119 100 000 рублей, за 2016 год — 1 873 926 000 рублей", — говорится в отчете.

Таким образом, чистая прибыль в 2017 году выросла почти в 2,4 раза. Выручка возросла почти на 13%, себестоимость сократилась на 3,1% — до 1,083 млрд рублей, валовая прибыль возросла почти в 1,4 раза — до 1,037 млрд рублей.

Старый аэропорт Ростова-на-Дону (ОАО «Аэропорт Ростова— на-Дону») закрыли в декабре прошлого года с открытием нового аэропорта Платов. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 956 человек.

На территории старого аэропорта планируется строительство нового жилого микрорайона.