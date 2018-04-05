90 млн рублей выделено на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань», следует из распоряжения правительства РФ от 3 апреля, в котором гооврится об увеличении уставного капитала ОАО «РЖД».
Правительство России увеличило уставный капитал ОАО «РЖД» на 25,9 млрд рублей для реализации инвестпроектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. А именно предусмотрено 6,3 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, 90 млн рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. 9,51 млрд рублей выделяется на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете, говорится в распоряжении.