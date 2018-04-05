Ещё
На ВСМ «Москва — Казань» выделили 90 млн рублей из бюджета РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

На ВСМ «Москва — Казань» выделили 90 млн рублей из бюджета РФ 

АиФ Казань 38 минут назад
Фото: АиФ Казань
90 млн рублей выделено на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань», следует из распоряжения правительства РФ от 3 апреля, в котором гооврится об увеличении уставного капитала ОАО «РЖД».
Правительство России увеличило уставный капитал ОАО «РЖД» на 25,9 млрд рублей для реализации инвестпроектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. А именно предусмотрено 6,3 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, 90 млн рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. 9,51 млрд рублей выделяется на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете, говорится в распоряжении.
АиФ Казань: последние новости
ВТБ сэкономил более 100 млн рублей на досрочном погашении кредитов С начала 2018 г. в Казани за неуплату парковки выписали штрафов на 8,5 млн ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции260
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании130
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»621
Отменим взносы за капремонт
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова15
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение