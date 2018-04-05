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«Лукойл» увеличил утилизацию попутного нефтяного газа в I полугодии до 95,2%
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«Лукойл» увеличил утилизацию попутного нефтяного газа в I полугодии до 95,2% 

Rambler News Service 42 минуты назад
«Лукойл» увеличил утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2017 году до 95,2%, говорится в сообщении компании.
Снижение выбросов загрязняющих веществ составило 21%.
«Ключевыми достижениями (в области природоохранной деятельности. — RNS) стали рост уровня полезного использования попутного нефтяного газа до 95,2%, снижение выбросов загрязняющих веществ на 21%, сокращение на 9% количества отказов трубопроводов, а также снижение водопотребления и объемов сброса сточных вод» — отмечает «Лукойл».
Как отмечает компания, в 2017 году было проведено около 200 учений различного уровня, в том числе, по ликвидации возможных последствий загрязнения в Арктике.
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