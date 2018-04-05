«Лукойл» увеличил утилизацию попутного нефтяного газа в I полугодии до 95,2%

«Лукойл» увеличил утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2017 году до 95,2%, говорится в сообщении компании.

Снижение выбросов загрязняющих веществ составило 21%.

«Ключевыми достижениями (в области природоохранной деятельности. — RNS) стали рост уровня полезного использования попутного нефтяного газа до 95,2%, снижение выбросов загрязняющих веществ на 21%, сокращение на 9% количества отказов трубопроводов, а также снижение водопотребления и объемов сброса сточных вод» — отмечает «Лукойл».

Как отмечает компания, в 2017 году было проведено около 200 учений различного уровня, в том числе, по ликвидации возможных последствий загрязнения в Арктике.