Глава «ВСМПО-Ависма» Воеводин может войти в совет директоров «Русгидро»

Совет директоров «Русгидро» утвердил список из 15 кандидатов на 13 мест в новый совет директоров компании, говорится в сообщении «Русгидро».

Николай Подгузов. Из числа членов действующего состава совета не вошел в список кандидатов глава « Почты России

Как ранее сообщало RNS, в конце июня прошлого года акционеры «Русгидро» переизбрали совет директоров компании в прежнем составе.