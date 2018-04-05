Глава «ВСМПО-Ависма» Воеводин может войти в совет директоров «Русгидро» 

Совет директоров «Русгидро» утвердил список из 15 кандидатов на 13 мест в новый совет директоров компании, говорится в сообщении «Русгидро».
Новыми кандидатами стали глава «Россетей» Павел Ливинский, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин и генеральный директор корпорация «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин. Также в список включены 12 членов действующего состава совета директоров.
Из числа членов действующего состава совета не вошел в список кандидатов глава «Почты России» Николай Подгузов.
Как ранее сообщало RNS, в конце июня прошлого года акционеры «Русгидро» переизбрали совет директоров компании в прежнем составе.
Всего в совет директоров вошли 13 членов, в том числе председатель правления — генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов, вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко, замглавы Минэкономразвития (на тот момент) Николай Подгузов.
Также из прежнего состава в совет директоров были переизбраны президент компании «Полюс» Павел Грачев, генеральный директор компании «Альтера Капитал» Вячеслав Пивоваров, глава Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков, старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти», глава «Башнефти» Андрей Шишкин, глава «РТ-Капитала» Сергей Иванов, глава «Совета рынка» Максим Быстров, ректор Национального исследовательского университета МЭИ Николай Рогалев и директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Артем Аветисян.