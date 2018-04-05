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ОФЗ: размещен новый выпуск, индексируемый на инфляцию, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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ОФЗ: размещен новый выпуск, индексируемый на инфляцию, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 27 минут назад
Фото: Прайм
Интерес к аукциону продемонстрировал широкий круг инвесторов, включая нерезидентов и локальные пенсионные фонды. Общий объем заявок превысил предложение почти в 7 раз (138 млрд руб. против 20 млрд руб. соответственно), и в результате бумага была размещена со средневзвешенной реальной доходностью в 2,97%, предполагающей премию примерно в 25 бп к обращаемому 5-летнему ОФЗ-ИН (2,74%). На вторичном рынке ценовая волатильность вчера была небольшой, хотя оборот увеличился, превысив 30 млрд руб. По итогам торгов средний и дальний сегменты кривой сместились вниз на 2–3 бп, в то время как короткие ОФЗ выросли в доходности в среднем на 3 бп. Спред на отрезке 2–10 лет сузился на 3 бп, до 72 бп. Флоутеры завершили день на прежних позициях. Тем временем 10-летние суверенные облигации большинства других развивающихся стран повысились в доходности на 3–5 бп, а худший результат показали облигации Бразилии, прибавившие 9 бп.
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