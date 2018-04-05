Банк «Международный Финансовый Клуб» снизил ставки по вкладам

Доходность депозита «Удобный» составит 5,2—5,3%, а «Оптимальный»— 6—6,3% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. «Накопительный+»оформляется под 5,4—5,6%, а «МФК Максимум»— под 7,2—7,3% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Минимальная сумма вклада «Удобный» — 50 тыс. рублей, а «Накопительного+», «Удобного» и «МФК Максимум» — 100 тыс. рублей.

Срок всех вкладов составляет шесть и 12 месяцев. Все они пополняемые.