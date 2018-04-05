18 мая в Москве состоится XV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2018»

Цель проведения конференции — обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Среди спикеров конференции в 2018 г. :

— Представитель, Министерство промышленности и торговли РФ — Представитель, Министерство экономического развития РФ — Представитель, Газпром

— Представитель, ЛУКОЙЛ

— Олег Вячеславович Пеньков, директор по проектам на шельфе, Росгеология

— Мустафа Мамединович Кашка, первый заместитель генерального директора — главный инженер, Атомфлот

— Представитель, Schlumberger

— Марат Набиевич Мансуров, заведующий отделением научно-технического обеспечения морских проектов КНТЦ освоения морских нефтегазовых ресурсов, Газпром ВНИИГАЗ

— Евгений Вячеславович Пошвин, директор департамента инновационных разработок, Новомет-Пермь

Сергей Андреевич Зубков , руководитель Центра ГИС и ДЗЗ, Институт экологического проектирования и изысканий

— Виктор Сергеевич Зорин, директор, Учебный центр ВЕГА

И другие.

Среди спонсоров и партнеров конференции — компании Новомет-Пермь, Учебный Центр Вега, Институт экологического проектирования и изысканий, а также Российское Газовое Общество, Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, Ассоциации Мурманшельф ( г. Мурманск ) и Созвездие ( г. Архангельск ).

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2018» — это:

— Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании Газпром;

— Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;

— Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;

— Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе — Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.

Среди тем конференции в 2018 г. :

— Государственные и корпоративные планы по развитию шельфовых проектов и созданию сопутствующей инфраструктуры

— Перспективы реализации оффшорных проектов в России в 2018-2020 годах

— 4 года санкций для нефтегазовой отрасли РФ — итоги импортозамещения. Оборудование и технологические решения для реализации шельфовых нефтегазовых проектов

— Нефтесервисные услуги для оффшорных проектов

— Экономические, кадровые и нормативно-правовые аспекты освоения месторождений на шельфе РФ. Как достичь экономической эффективности проектов в современных российских условиях и снизить риски?

И многие другие.

Аудитория конференции ежегодно составляет более 120 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.