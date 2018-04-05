18 мая в Москве состоится XV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2018» 

Цель проведения конференции — обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.
В 2018 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Газпром нефть шельф, Росгеология, Внешэкономбанк, Атомфлот, Schlumberger, Росшельф, Газпром ВНИИГАЗ, Новомет-Пермь, Центр судоремонта «Звёздочка», Совфрахт, Севморнефтегеофизика, Reflex Marine, TechnipFMC, ИЭПИ, УЦ «Вега», Буринтех, Южниигипрогаз, ВТБ Лизинг, AirBridgeCargo, Авиакомпания Волга-Днепр, БерезкаГаз Менеджмент и многих других, а также представителей Российского Газового Общества, Росприроднадзора, Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, Администрации Краснодарского края, Правительства Архангельской области, Комитета по энергетике Государственной Думы РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и других министерств и ведомств, регулирующих развитие отрасли.
Среди спикеров конференции в 2018 г. :
— Представитель, Министерство промышленности и торговли РФ — Представитель, Министерство экономического развития РФ — Представитель, Газпром
— Представитель, ЛУКОЙЛ
— Михаил Владимирович Сироткин, начальник Департамента по управлению корпоративными затратами, Газпром*
— Олег Вячеславович Пеньков, директор по проектам на шельфе, Росгеология
— Юлия Викторовна Зворыкина, генеральный директор, Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка
— Мустафа Мамединович Кашка, первый заместитель генерального директора — главный инженер, Атомфлот
— Представитель, Schlumberger
— Марат Набиевич Мансуров, заведующий отделением научно-технического обеспечения морских проектов КНТЦ освоения морских нефтегазовых ресурсов, Газпром ВНИИГАЗ
— Евгений Вячеславович Пошвин, директор департамента инновационных разработок, Новомет-Пермь
— Сергей Андреевич Зубков, руководитель Центра ГИС и ДЗЗ, Институт экологического проектирования и изысканий
— Виктор Сергеевич Зорин, директор, Учебный центр ВЕГА
— Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик, RPI — Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений, Газпром ВНИИГАЗ
И другие.
Среди спонсоров и партнеров конференции — компании Новомет-Пермь, Учебный Центр Вега, Институт экологического проектирования и изысканий, а также Российское Газовое Общество, Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, Ассоциации Мурманшельф (г. Мурманск) и Созвездие (г. Архангельск).
Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2018» — это:
— Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании Газпром;
— Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;
— Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;
— Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе — Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.
Среди тем конференции в 2018 г. :
— Государственные и корпоративные планы по развитию шельфовых проектов и созданию сопутствующей инфраструктуры
— Перспективы реализации оффшорных проектов в России в 2018-2020 годах
— 4 года санкций для нефтегазовой отрасли РФ — итоги импортозамещения. Оборудование и технологические решения для реализации шельфовых нефтегазовых проектов
— Нефтесервисные услуги для оффшорных проектов
— Экономические, кадровые и нормативно-правовые аспекты освоения месторождений на шельфе РФ. Как достичь экономической эффективности проектов в современных российских условиях и снизить риски?
И многие другие.
Аудитория конференции ежегодно составляет более 120 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.
По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru