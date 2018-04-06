ЦБ рассчитывает на запуск в срок Перспективной платежной системы

Центробанк рассчитывает, что Перспективная платежная система, разрабатывать которую начала IT-компания «Ланит», будет запущена в срок.

«Срок реализации проекта — 2 июля 2018 года. Мы рассчитываем, что, несмотря на расторжение договора с ЗАО «Ланит», сервис будет запущен в срок», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Как отметили в ЦБ, компания «Ланит» неоднократно нарушала сроки исполнения и требования к качеству работ, предусмотренные договором.

Ранее стало известно, что «Ланит» потребовала признать отказ ЦБ от договора недействительным.

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