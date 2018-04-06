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ЦБ рассчитывает на запуск в срок Перспективной платежной системы
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ЦБ рассчитывает на запуск в срок Перспективной платежной системы 

Банки.ру 53 минуты назад
Фото: АиФ-Тула
Центробанк рассчитывает, что Перспективная платежная система, разрабатывать которую начала IT-компания «Ланит», будет запущена в срок.
«Срок реализации проекта — 2 июля 2018 года. Мы рассчитываем, что, несмотря на расторжение договора с ЗАО «Ланит», сервис будет запущен в срок», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Как отметили в ЦБ, компания «Ланит» неоднократно нарушала сроки исполнения и требования к качеству работ, предусмотренные договором.
Ранее стало известно, что «Ланит» потребовала признать отказ ЦБ от договора недействительным.
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