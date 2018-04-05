Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» запустили общую акцию

Каждую неделю разыгрываются 2 тысячи рублей на счет мобильного телефона (более 50 денежных призов). Клиенты также получают возможность выигратьодин из трех главных призов — 30 тысяч рублей на карту «Мир» Банка УРАЛСИБ

Срок проведения акции — с 1 апреля по 31 июля 2018 года. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо до 30 июня 2018 года включительно совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой «Мир» Банка УРАЛСИБ. Сумма покупки должна составлять не менее 500 рублей.

Клиент, выполнивший данные условия, автоматически становится участником акции. Специальной регистрации для участия не требуется.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях Банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-250-57-57.

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