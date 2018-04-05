ЦБ сам займется санацией АвтоВАЗабанка

Информация об этом опубликована на сайте ЦБ РФ.

"Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств", — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, в июле 2015 г. санатором АвтоВАЗбанка был выбран Промсвязьбанк . Тогда АСВ за счет кредита Банка России выдал Промсвязьбанку на санацию АВБ 18,2 млрд руб. сроком на десять лет. План участия предусматривал приобретение Промсвязьбанком контрольного пакета акций АВБ, а также дальнейшее его присоединение до 1 сентября 2022 года. По данным официального сайта Банка России, на данный момент 100% акций АВБ принадлежат Промсвязьбанку.

Однако с декабря 2017 г. Промсвязьбанк сам проходит процедуру санации через ФКБС. После начала процедур по оздоровлению Промсвязьбанка зампред ЦБ Василий Поздышев , по информации федеральных СМИ, заявлял что АВБ нуждается в докапитализации на 15 млрд рублей.

По данным banki.ru, активы нетто Автовазбанка по состоянию на 1 марта 2018 г. Составляют 128,7 млрд руб., чистый убыток — 4,8 млрд рублей.