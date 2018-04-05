В Москве выставили на торги бизнес-центр Тельмана Исмаилова

Выставленной на торги компании принадлежит 12-этажный офисно-торговый центр площадью 15,4 тысячи квадратных метров на улице Красная Пресня в Москве. Один из крупнейших арендаторов объекта — магазин „Детский мир“ . Стоимость комплекса оценивается в 2,1-2,3 миллиарда рублей, говорится в статье.

Банкротство „Тропикано“ инициировал БМ-банк , входящий в группу „ВТБ“. Компания была признана банкротом в сентябре 2017 года.

Компания ранее принадлежала группе „АСТ“ Исмаилова и членов его семьи. Всего в АСТ входило более 30 компаний, а оборот превышал 2 миллиарда долларов. В 2009 году правоохранительные органы выдвинули претензии к деятельности главного актива группы — Черкизовского рынка. Рынок был закрыт, группа начала терять другие активы. Сам Исмаилов в декабре 2015 года признан банкротом, а в прошлом году был заочно арестован по обвинению в организации двух убийств и незаконном обороте оружия, добавляет газета.

Как напоминается в статье, кроме „Тропикано“ в залоге у ВТБ торговый центр в Измайлове и ресторан „Прага“ на Арбате, ранее принадлежавшие Исмаилову. Кредиторы в ходе банкротства одной из структур бизнесмена уже пытались продать на торгах ТЦ в Измайлове сначала за 2 миллиарда рублей, затем за 1,8 миллиарда рублей, но желающих купить его не нашлось. Теперь конкурсный управляющий ждет до 6 июня заявок от инвесторов в рамках публичного предложения.