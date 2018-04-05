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В Москве выставили на торги бизнес-центр Тельмана Исмаилова
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В Москве выставили на торги бизнес-центр Тельмана Исмаилова 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Имущество компании-банкрота «Бизнес-клуб „Тропикано“, ранее входившей в группу „АСТ“ Тельмана Исмаилова, выставлено на торги, которые пройдут в середине мая, сообщила в четверг газета „Ведомости“.
Выставленной на торги компании принадлежит 12-этажный офисно-торговый центр площадью 15,4 тысячи квадратных метров на улице Красная Пресня в Москве. Один из крупнейших арендаторов объекта — магазин „Детский мир“. Стоимость комплекса оценивается в 2,1-2,3 миллиарда рублей, говорится в статье.
Банкротство „Тропикано“ инициировал БМ-банк, входящий в группу „ВТБ“. Компания была признана банкротом в сентябре 2017 года.
Компания ранее принадлежала группе „АСТ“ Исмаилова и членов его семьи. Всего в АСТ входило более 30 компаний, а оборот превышал 2 миллиарда долларов. В 2009 году правоохранительные органы выдвинули претензии к деятельности главного актива группы — Черкизовского рынка. Рынок был закрыт, группа начала терять другие активы. Сам Исмаилов в декабре 2015 года признан банкротом, а в прошлом году был заочно арестован по обвинению в организации двух убийств и незаконном обороте оружия, добавляет газета.
Как напоминается в статье, кроме „Тропикано“ в залоге у ВТБ торговый центр в Измайлове и ресторан „Прага“ на Арбате, ранее принадлежавшие Исмаилову. Кредиторы в ходе банкротства одной из структур бизнесмена уже пытались продать на торгах ТЦ в Измайлове сначала за 2 миллиарда рублей, затем за 1,8 миллиарда рублей, но желающих купить его не нашлось. Теперь конкурсный управляющий ждет до 6 июня заявок от инвесторов в рамках публичного предложения.
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