Экспорт продуктов из России вырос на 21,1%

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из России в 2017 году увеличился на 21,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $20,7 млрд Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза.

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Доля продовольственных товаров и сельхозсырья в общем объеме экспорта в прошлом году составила 5,8%Треть экспорта продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.75% экспорта продтоваров в стоимостном выражении ($15,9 млрд) пришлось на страны дальнего зарубежья. Крупнейшими покупателями продукции российского агропромышленного комплекса в прошлом году были Египет ($1,78 млрд), Турция ($1,78 млрд), Китай ($1,77 млрд) и Южная Корея ($1,46 млрд). В среднесрочной перспективе экспорт продовольственных товаров из России может вырасти в 1,5 раза и достичь $30 млрд, рассказал изданию директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось достичь существенных успехов в развитии сельского хозяйства. Глава государства выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Россия станет одним из мировых лидеров агропромышленного рынка. По оценкам Минсельхоза, в текущем сельхозгоду Россия экспортирует 50-52 млн тонн зерна, установив новый рекорд. В 2016-2017 сельхозгоду экспорт зерна из России составил рекордные 35,474 млн тонн.