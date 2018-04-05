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Рекордно высокий экспорт привел к падению запасов нефти в США на 1%, — Алексей Кокин, аналитик корпорации «Уралсиб»
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Рекордно высокий экспорт привел к падению запасов нефти в США на 1%, — Алексей Кокин, аналитик корпорации «Уралсиб» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Согласно опубликованной во вторник оценке API, снижение запасов составило 3,28 млн барр., а медианные значения опросов Platts и Bloomberg были положительными (0,6 млн барр. и 2 млн барр. соответственно). Запасы бензина упали на 1,1 млн барр. до 238 млн барр. — не так сильно, как ожидали аналитики по опросам Platts (-1,6 млн барр.) и Bloomberg (-1,5 млн барр.). Напротив, API сообщал, что запасы бензина выросли на 1,1 млн барр. Запасы дистиллятов увеличились на 0,54 млн барр. до 129 млн барр. ; аналитики ожидали падения — на 0,9 и 1,3 млн барр. у Platts и Bloomberg соответственно).
Чистый импорт снизился, переработка продолжила расти
Падение запасов нефти обусловлено в первую очередь резким снижением чистого импорта. Импорт нефти уменьшился на 0,25 млн барр. /сутки до 7,9 млн барр. /сутки, в том числе из Венесуэлы — на 0,35 млн барр. /сутки до 0,36 млн барр. /сутки. При этом экспорт нефти вырос на 0,6 млн барр. /сутки и поставил новый рекорд — 2,18 млн барр. /сутки. В результате чистый импорт снизился на 0,85 млн барр. /сутки неделя к неделе до 5,72 млн барр. /сутки. Добыча нефти выросла почти так же, как за предыдущую неделю, — на 27 тыс. барр. /сутки до 10,46 млн барр. /сутки, в том числе на 25 тыс. барр. /сутки (вторую неделю подряд) в 48 штатах до 9,94 млн барр. /сутки. На этой неделе EIA не вносил корректировок базового уровня добычи, но мы ожидаем их на следующей неделе. Кроме того, первичная переработка растет шесть недель подряд — это еще один фактор снижения запасов нефти. Переработка выросла неделя к неделе на 0,8%, а год к году — на 3,1% до 16,94 млн барр. /сутки.
Спрос на бензин и дистилляты пока не успевает за сезонным ростом переработки
Наше предположение, что рост переработки — сезонный тренд, который должен привести к возобновлению снижения запасов сырой нефти, пока оправдывается. При этом из-за возросших объемов экспорта возможны значительные колебания запасов в связи с накоплением и отгрузкой нефти в супертанкерах. Данные по потреблению основных нефтепродуктов за неделю оказались довольно слабыми. Поставки бензина на рынок США почти не изменились к предыдущей неделе (9,2 млн барр. /сутки) и были на 0,5% ниже уровня прошлого года. Снижение запасов бензина, видимо, было вызвано сокращением чистого импорта. Спрос на бензин последние два недели выглядит довольно вялым — без роста к 2017 г. и к 2016 г., однако за четыре недели поставки бензина увеличились на 0,4% год к году. Рост запасов дистиллятов согласуется с падением их поставок на внутренний рынок США на 11% неделя к неделе и на 5,1% год к году до 3,89 млн барр. /сутки. Общие поставки нефтепродуктов на рынок США, напротив, выросли — на 1,4% неделя к неделе и на 7,7% год к году до 21,21 млн барр. /сутки, в первую очередь благодаря прочим нефтепродуктам.
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