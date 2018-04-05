«Русгидро» войдет в проект «Русала» на своих условиях

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Совет директоров генерирующей компании «Русгидро» после почти года детальной проработки условий вхождения в проект "Русала" по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) принял положительное решение по проекту. «Русгидро», как и хотела, получила 50%-ную долю в заводе проектной мощностью почти 429 тыс. тонн алюминия в год при минимально возможных инвестициях и рисках для основной деятельности компании.

"Менеджментом проведена большая работа, которая позволила значительно улучшить условия участия «Русгидро» в проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода", — приводятся в сообщении «Русгидро» слова ее главы Николая Шульгинова

На условиях «Русгидро»

"Русал" предложил «Русгидро» партнерство в проекте в 2016 году, и если сперва генерирующая компания сообщила, что рассмотрит предложение, то весной прошлого года первый заместитель главы «Русгидро» Андрей Казаченков заявил журналистам, что компании непрофильные активы не интересны, ее цель — сосредоточиться на гидроэнергетике. Через месяц «Русал» изменил условия вхождения «Русгидро» в проект, в том числе отменив платеж за вхождение в тайшетский проект. Отсутствие финансовых затрат позволило менеджменту «Русгидро» вновь вернуться к подготовке будущей сделки.

Летом 2017 года советом директоров «Русгидро» были одобрены предварительные условия вхождения в проект «Русала». Окончательные условия были согласованы только к началу апреля этого года.

За последние несколько месяцев работы «Русгидро» удалось почти на 18% в сравнении с предварительными условиями снизить стоимость вхождения «Русгидро» в тайшетский проект — до $319,5 млн Только $19,5 млн из этой суммы «Русгидро» должна будет внести наличными в создаваемое совместное предприятие — ООО «Русал Тайшет», — и то в виде беспроцентной трехлетней рассрочки. Изначально планировалось, что «Русгидро» внесет в 4,5 раза больше — $88 млн Доля «Русгидро» в совместном предприятии также будет обеспечена 42,75% акциями Иркутской электросетевой компанией (ИЭСК), которые оценены в $150 млн, еще $150 млн будет оплачено через погашение задолженности создаваемого СП перед компаниями группы «Русал» по договору займа за счет денежного потока после выхода ТаАЗа на проектную мощность.

В случае если тайшетский проект до начала 2035 года не сможет достичь проектной мощности, стороны совместно реализуют механизм выхода из него.

Отсутствие выбора

Эксперты на рынке считают, что «Русгидро» получила идеальные условия вхождения в проект, а «Русал» согласился на них в отсутствие иного способа привлечь финансирование для завершения строительства алюминиевого завода.

Владимир Скляр. "Вхождение «Русгидро» в тайшетский проект для многих банков являлось знаковым с точки зрения возможности предоставления проектного финансирования для Тайшетского алюминиевого завода. В частности, насколько мы понимаем, одно из условий Внешэкономбанка на предоставление финансирования в размере 18,5 млрд рублей для ТаАЗа — наличие «Русгидро» в структуре акционеров. В итоге «Русал» встал перед выбором — искать деньги и в это время не реализовывать проект или согласиться на достаточно жесткие, но справедливые условия «Русгидро» и реализовывать проект. Мне кажется, что с этой точки зрения была найдена оптимальная точка", — считает аналитик по электроэнергетике "ВТБ Капитал"

"Для «Русала» участие «Русгидро» в проекте важно, так как является условием получения финансирования от ВЭБа и других российских госбанков", — согласилась аналитик Raiffeisen Ирина Ализаровская.

ТАСС не удалось получить комментарий в «Русал» по поводу оценки металлургической компании окончательных условий вхождения «Русгидро» в тайшетский проект. Но ряд экспертов на рынке отмечает, что подобные условия генерирующей компании не в полной мере соответствуют первоначальным ожиданиям «Русала».

Источники на рынке уверены, что алюминиевый проект не принесет «Русгидро» в среднесрочной перспективе дополнительную прибыль и совместная работа с «Русалом» по вопросу достройки ТаАЗа отчасти политическое решение, так как завершение строительства завода в первую очередь обеспечит развитие сибирского региона. По словам заместителя председателя правительства РФ, председателя совета директоров «Русгидро» Юрия Трутнева , на этапе строительства алюминиевого завода будет создано до 4 тыс. новых рабочих мест, впоследствии на предприятии будет работать почти 880 специалистов.

Аналитики, опрошенные ТАСС, уверены, что менеджменту «Русгидро» при вхождении в тайшетский проект удалось максимально защитить интересы акционеров от потенциальных инвестиционных рисков, в том числе и благодаря возможности выхода генерирующей компании из СП в любой момент без получения соответствующего разрешения со стороны «Русала». Но найти покупателя на свою долю в алюминиевом проекте, по крайней мере до его запуска, будет непросто, считают эксперты.

"Думаю, это не вопрос ближайших 3-4 лет, в течение которых будет реализовываться проект, — считает аналитик «Атон» Александр Корнилов . — Пока сложно сказать, кто может купить долю «Русгидро». Либо сам «Русал», но нужно ли ему до 100% свою долю доводить, либо какие-то специальные партнеры «Русала». Но это пока большой вопрос".

Рокировка

Тайшетский алюминиевый завод будет построен вместо второй очереди Богучанского алюминиевого завода. Этот проект «Русал» также реализовал в партнерстве с «Русгидро». Изменение планов не повлияет на модель развития энергетики в Сибири, где Минэнерго с 2021 года прогнозировало дефицит электроэнергии на фоне ввода новых мощностей алюминиевых заводов.

"По сути один проект замещает другой: Тайшетский алюминиевый завод географически не очень далеко находится от Богучанского. Ранее En+ (владеет пакетом акций «Русал» — прим. ТАСС) заявлял, что не видит такой потребности в алюминии на мировом рынке, чтобы расширять Богучанский алюминиевый завод и достраивать Тайшетский", — отметил Корнилов.

"Этот дефицит и сейчас будет прогнозироваться, только теперь из-за ввода мощностей Тайшетского алюминиевого завода, так как и Тайшетский, и Богучанский алюминиевые заводы оперируют в одной ценовой зоне, поэтому электроэнергию, планируемую к потреблению Богучанским заводом, можно использовать на тайшетском проекте. С точки зрения планирования энергосистемы здесь каких-то изменений не стоит предвидеть", — добавляет Скляр.

Как отмечает «Русгидро», следующим шагом в сделке с «Русалом» станет обращение в профильные ведомства, которые должны согласовать сделку, получение согласия правительства на нее. После этого вопрос о тайшетском проекте вновь будет вынесен на заседание совета директоров генерирующей компании для принятия окончательного решения по сделке.