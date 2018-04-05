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Скорректированная инвестпрограмма «Русгидро» на 2018-2023 годы составит 443 млрд рублей
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Скорректированная инвестпрограмма «Русгидро» на 2018-2023 годы составит 443 млрд рублей 

Rambler News Service 30 минут назад
Объем корректированной инвестпрограммы «Русгидро» на 2018-2023 годы с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит 443 млрд рублей, говорится в сообщении энергетической компании.
«Совет директоров «Русгидро» принял к сведению проект консолидированной инвестиционной программы компании на 2019-2023 годы и корректировку инвестпрограммы на 2018 год, а также источники их финансирования. Размер финансирования инвестиционной программы с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит более 443 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Как отмечет «Русгидро» инвестиционная программа сбалансирована по источникам финансирования.
Проект программы в период 2018-2023 предполагает ввод более 1,5 ГВт новой электрической мощности, более 1 тыс. Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 200 км тепловых и почти 8,6 тыс. км электрических сетей.
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