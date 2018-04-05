Рубль: восстановление глобального аппетита к риску, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

Реакция ведущих фондовых рынков на эти новости оказалась негативной, однако к концу торговой сессии настроения улучшились: в частности, индекс S&P500 по итогам дня вырос почти на 1,2%. Индекс доллара и казначейские облигации США торговались в узком диапазоне. В то же время на рынке нефти отмечалась высокая волатильность. Так, в первой половине дня цена нефти Brent снизилась почти на 2%. Опубликованный в середине дня отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в стране, в то время как рост объемов добычи (до 10,46 млн барр. в день; +27 тыс. н/н) инвесторы пока предпочитают не замечать. Снижение запасов в США вкупе с восстановлением общего аппетита к риску оказали поддержку котировкам нефти — по итогам дня цена барреля выросла на 0,2%, до 68,2 долл.

Динамика котировок нефти и глобального аппетита к риску обусловили рост волатильности на российском валютном рынке. Рубль открылся в минусе и к середине дня ослаб примерно до 58,0 к доллару (–0,6% к предыдущему закрытию). На данном этапе к торгам подключились зарубежные инвесторы, начавшие продавать доллар. Восстановление цен на нефть и укрепление глобального аппетита к риску помогло рублю отыграть снижение, и в итоге он укрепился на 0,3% к доллару, до 57,43. Активность на валютном рынке выросла — оборот в паре доллар/рубль на МосБирже вчера повысился до 4,2 млрд долл.

Валюты других развивающихся стран вчера немного ослабли — в среднем на 0,2–0,3%. Однако это произошло преимущественно из-за динамики азиатских валют, тогда как мексиканское песо, в частности, укрепилось на 0,5% на фоне положительной динамики американского рынка акций.