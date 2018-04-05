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«Русал» в конце апреля начнет добычу на крупнейшем в мире месторождении бокситов в Гвинее
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«Русал» в конце апреля начнет добычу на крупнейшем в мире месторождении бокситов в Гвинее 

Прайм 1 час назад
"Русал" в конце апреля запустит рудник на крупнейшем в мире месторождении бокситов Диан-Диан в Гвинее, сообщил журналистам президент компании Владислав Соловьев.
"До конца апреля мы запустим рудник на 3 миллиона тонн. Планы по дальнейшему расширению мощностей до 5 миллионов тонн есть, но их реализация зависит от инфраструктурных возможностей, в частности, от пропускной способности железной дороги. Мы будем этим заниматься", — рассказал Соловьев.
По его словам, сумма ранее объявленных инвестиций в первую очередь проекта Диан-Диан не изменилась. «Нет, она такая же. Для дальнейших расчетов нужно время, и сейчас рано об этом говорить. Вернемся к этому вопросу, когда первая очередь будет введена в эксплуатацию», — ответил Соловьев на соответствующий вопрос.
Ранее директор «Русала» по глиноземному бизнесу Яков Ицков сообщал журналистам, что начальные инвестиции в проект по разработке бокситового месторождения Диан-Диан оцениваются в 216 миллионов долларов.
В январе 2017 года ОК «Русал» и Гвинейская республика подписали дополнение к соглашению о разработке бокситового месторождения Диан-Диан, в соответствии с которым реализация проекта разделена на три этапа. Первый — до конца 2017 года — предполагал строительство рудника мощностью 3 миллиона тонн бокситов в год. Второй этап (до конца 2021 года) предусматривает расширение объемов добычи бокситов до 6 миллионов тонн в год, а также разработку проекта по увеличению добычи бокситов до 9 миллионов тонн в год с возможностью расширения до 12 миллионов тонн в год. До конца 2020 года стороны обсудят возможность строительства глиноземного завода мощностью 1,2 миллиона тонн в год.
Диан-Диан — крупнейшее в мире месторождение бокситов с объемом доказанных запасов 564 миллиона тонн. Право на его разработку принадлежит «Русалу». Первоначально планировалось, что строительство и ввод в эксплуатацию рудника завершится к 2016 году.
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