«Мегафон» инвестирует в службу такси «Сити-мобил» 14 млн долл.

, сообщили в пресс-службе компании.

ПАО «МегаФон» (LSE: MFON), российский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Компания»), объявляет о выходе на московский рынок услуг online-заказа такси. «МегаЛабс», дочерняя компания «МегаФона», занимающаяся разработкой цифровых решений и инновационных продуктов, приобретет миноритарную долю в ООО «СИТИ-МОБИЛ» («Сити-Мобил»), компании по заказу такси через мобильное приложение, веб-сайт или оператора», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Сити-Мобил», московский агрегатор такси, закрывает раунд инвестиций на общую сумму 35 млн долл. Наряду с другими инвесторами, включая Mail.Ru Group , «МегаФон» примет участие в этом раунде путем приобретения доли у действующих владельцев, а также планирует осуществить дополнительные взносы в уставный капитал «Сити-Мобил». Общий объем инвестиций «МегаФона» в «Сити-Мобил» составит приблизительно 14 млн долл., а доля владения может достичь 31%. «МегаФон» не будет консолидировать данное приобретение.

«Сити-Мобил» начинал свою деятельность как московский оператор такси. Недавно компания изменила свою бизнес-модель и перевела деятельность в онлайн — на данный момент более 65% поездок бронируются через приложение сервиса. «МегаФон» не планирует консолидировать пакет акций», — отметили в пресс-службе.