«Татнефть» в I квартале сократила добычу нефти на 1,6% — до 7,1 млн тонн

Группа «Татнефть» сократила добычу нефти в январе-марте 2018 года на 1,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 7,098 млн тонн, сообщает компания.

Добыча головной компании в январе — марте составила 7,013 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за три месяца 2017 года.

Добыча «Татнефти» в марте составила 2,445 млн тонн, головной компании — 2,416 млн тонн.

На лицензионных участках за пределами Татарстана в январе-марте было добыто 84 тыс. тонн нефти, что на 6,7% меньше, чем за три месяца прошлого года. В марте добыча составила 29 тыс. тонн.

Добыча сверхвязкой нефти составила в январе-марте 458,522 тыс. тонн (рост на 37,8%), в марте — 159,171 тыс. тонн.

За три месяца 2018 года компания построила в новом бурении 128 скважин, в том числе в эксплуатационном бурении — 81 скважину, в бурении на битум — 47 скважин.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» переработал в январе-марте 2,289 млн тонн сырья, в том числе 2,138 млн тонн нефтяного сырья. Производство нефтепродуктов составило 2,163 млн тонн.

В марте «Танеко» переработал 776,9 тыс. тонн сырья, в том числе 738,5 тыс. тонн нефтяного сырья. Производство нефтепродуктов в марте составило 733,3 тыс. тонн.

Как ранее сообщало RNS, «Татнефть» в 2017 году увеличила добычу нефти на 0,9% — до 28,9 млн тонн. В 2018 году «Татнефть» ожидает снижения добычи нефти на 0,6% — до 28,74 млн тонн.