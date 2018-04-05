Внешний фон зовет к спекулятивным покупкам, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»

Первую половину дня фьючерсы на американские индексы уверенно падали, отыгрывая решение Госсовета Китая о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США

Но с открытием фондовой Америки на рынок пришли массовые покупки, в результате чего по итогам сессии Dow Jones вырос на 0,96%, а S&P 500 — на 1,16%. Но такую динамику не следует рассматривать как снижение опасений относительно развертывания полномасштабной торговой войны между Штатами и Поднебесной. Рост рынка прежде всего был вызван техническими факторами — отскоком от локального минимума начала февраля нынешнего года.

Кроме того, покупки акций частично были простимулированы приближением отчетного периода американских компаний. Если отчетность будет хорошей, что все и ожидают, доказанная сила американской экономики частично нивелирует торговый конфликт.

Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,3%, на 0,2% растет нефть. В ходе вечерней сессии на 0,6% выросли фьючерсы на индекс РТС и акции ВТБ . Более 0,9% прибавил Сбербанк . Это дает основания полагать, что российский фондовый рынок откроется с 0,5-процентным гэпом вверх, и покупки могут превалировать, если внешние индикаторы не развернутся вниз.

Нефть вчера попыталась пробить поддержку в районе 67,5 доллара за баррель, но неожиданно хорошая статистика привела к развороту тренда: Минэнерго США сообщило о сильном, на 1,1%, снижении запасов нефти, в то время как консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 0,3%. Но пока нет поводов ни для продолжения роста нефти, ни для повторного тестирования поддержки.

Пара доллар/рубль также не смогла пробить сопротивление 58 руб за доллар и к концу вчерашнего дня опустилась в середину канала 57-58 руб за доллар. Отскок от верхней границы канала был вызван как ростом цен на нефть, так и техническими факторам — поводов для обесценивания российской валюты пока нет.

На фоне общего оптимизма рубль может еще подрасти копеек на 20, но вблизи отметки 57 шорты по паре доллар-рубль стоит закрывать — причин для продолжения роста рубля не наблюдается.