Ещё
«Лукойл» изучит возможность реализации проектов по возобновляемой энергетике в Казахстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лукойл» изучит возможность реализации проектов по возобновляемой энергетике в Казахстане 

Rambler News Service 20 минут назад
«Лукойл» и казахстанская компания «Казахмыс Холдинг» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития проектов «зеленой энергетики» на территории Казахстана, говорится в сообщении «Лукойла».
Как поясняет «Лукойл», на первом этапе компания изучит перспективные площадки, на которых возможно размещение возобновляемых источников энергии, затем будет принято решение по реализации проектов.
«На первом этапе стороны изучат перспективные площадки, на которых возможно размещение возобновляемых источников энергии, после чего будут приняты решения о реализации проектов с учетом утвержденных в республике мер поддержки альтернативной энергетики», — говорится в сообщении.
«Лукойл» располагает крупным портфелем генерирующих активов на основе возобновляемых источников энергии. Компания владеет четырьмя ГЭС на юге России общей мощностью около 300 МВт, ветропарком Land Power мощностью 84 МВт в Румынии, двумя солнечными электростанциями, расположенными на площадках собственных НПЗ мощностью 9 МВт в Румынии и 1,25 МВт в Болгарии. В феврале 2018 года состоялось открытие солнечной электростанции мощностью 10 МВт в Волгограде.
«Казахмыс Холдинг» — ведущее предприятие Казахстана в сфере горнорудной промышленности, управляющее также объектами энергетики.
Rambler News Service: последние новости
Mail.ru Group и «МегаФон» подтвердили планы по покупке 55% агрегатора такси CityMobil Миллер подтвердил намерения «Газпрома» частично сохранить транзит через Украину после 2019 года UC Rusal проведет делистинг с биржи Euronext
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских олигархов ждет «сюрприз»325
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»369
В Бахрейне нашли нефтяной запас России61
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
РФ представит супердвигатель будущего106
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение