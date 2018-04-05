«Лукойл» изучит возможность реализации проектов по возобновляемой энергетике в Казахстане

«Лукойл» и казахстанская компания «Казахмыс Холдинг» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития проектов «зеленой энергетики» на территории Казахстана , говорится в сообщении «Лукойла».

Как поясняет «Лукойл», на первом этапе компания изучит перспективные площадки, на которых возможно размещение возобновляемых источников энергии, затем будет принято решение по реализации проектов.

«На первом этапе стороны изучат перспективные площадки, на которых возможно размещение возобновляемых источников энергии, после чего будут приняты решения о реализации проектов с учетом утвержденных в республике мер поддержки альтернативной энергетики», — говорится в сообщении.

«Лукойл» располагает крупным портфелем генерирующих активов на основе возобновляемых источников энергии. Компания владеет четырьмя ГЭС на юге России общей мощностью около 300 МВт, ветропарком Land Power мощностью 84 МВт в Румынии , двумя солнечными электростанциями, расположенными на площадках собственных НПЗ мощностью 9 МВт в Румынии и 1,25 МВт в Болгарии . В феврале 2018 года состоялось открытие солнечной электростанции мощностью 10 МВт в Волгограде

«Казахмыс Холдинг» — ведущее предприятие Казахстана в сфере горнорудной промышленности, управляющее также объектами энергетики.