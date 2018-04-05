Ещё
Мосбиржа может ввести торги иностранными акциями и вечернюю сессию‍
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосбиржа может ввести торги иностранными акциями и вечернюю сессию‍ 

Прайм 51 минуту назад
Фото: Прайм
Московская фондовая биржа рассматривает возможность уже к концу текущего 2018 года предоставления брокерам удаленного доступа к акциям 50 западных компаний, которые торгуются на других биржах, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке.
Мосбиржа помимо этого обсуждает возможность продления торговой сессии до полуночи по московскому времени для того, чтобы брокеры могли торговать иностранными ценными бумагами. По словам одного из собеседников агентства, биржа предложит торговлю 50 самыми ликвидными бумагами в США.
Торги не будут вестись непосредственно в российской столице, отмечает агентство. Московская биржа создаст инструмент, который позволит брокерам покупать и продавать бумаги, торгующиеся на NASDAQ либо Нью-Йоркской фондовой бирже.
В Московской бирже подтвердили, что идет обсуждение с игроками рынка различных вариантов развития. В случае, если бы было принято решение о торгах иностранными бумагами, вечерняя сессия стала бы необходима.
Прайм: последние новости
Отмена монополии РЖД улучшит сервис пассажирских перевозок ФАС удовлетворила ходатайство о создании СП Сбербанка и "Яндекса" "Татнефть" в I квартале снизила добычу нефти на 1,6%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских олигархов ждет «сюрприз»314
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»346
В Бахрейне нашли нефтяной запас России59
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
РФ представит супердвигатель будущего104
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение