В гостях у сказки. Окупятся ли инвестиции в парк «Остров мечты»

Очень скоро над проспектом Андропова в Москве появится мост — от станции метро «Технопарк» к строящемуся парку развлечений «Остров мечты» будет построен надземный переход с лифтами и травалаторами. «Открытие планируем в следующем году», — написал в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин

«Остров мечты» — это наш ответ Диснейленду, крытый тематический парк развлечений, который группа компаний «Регионы», принадлежащая семье бизнесменов Муцоевых, возводит на участке в 100 га в 10 минутах езды от Кремля. Общая площадь строений там превысит 292 000 кв. м, кроме того, часть территории будет отдана под бесплатный для посетителей ландшафтный парк. В интервью Forbes основной инвестор проекта Амиран Муцоев говорил, что «Остров мечты» будут посещать на старте порядка 7–8 млн человек в год, а с учетом ландшафтного парка — до 40 млн Объем инвестиций в первую очередь проекта составит 43 млрд рублей, ВТБ выделил кредитную линию на 37 млрд Удастся ли «Острову мечты» затмить самый знаменитый в Европе тематический парк?

В 1984 году менеджеры Walt Disney Company исследовали 1200 участков («Регионы» выбирали между площадкой в Нагатино и в Хорошево-Мневниках). Интереснее всего американцам были Испания благодаря своему климату и Франция , культурный центр Европы. Как пишет в своей работе «Микки едет в Европу» доцент кафедры права Университета Огайо Лоуренс Новелл, французское и испанское правительства развернули настоящую ценовую войну, обещая американцам все больше уступок. Победила Франция: «Дисней» получил 1800 га земли недалеко от Парижа по выгодной цене, правительственный заем на €700 млн и обещание инвестировать в инфраструктуру €400 млн и построить железную дорогу.

В 1989 году компания Euro Disney Land, основным акционером которой был американский «Дисней», привлекла в ходе IPO €130 млн на строительство тематического парка. Акции покупали не только профессиональные, но и частные инвесторы, поверившие в магию Диснея. Существенную часть расходов на строительство американская компания финансировала, выпустив облигации на сумму свыше $2 млрд

Парижский Диснейленд торжественно открылся в апреле 1992 года и потом неоднократно расширялся. На первый взгляд проект казался успешным, как и ожидали участники. С момента открытия парк развлечений посетили 320 млн человек. По собственным оценкам, за 25 лет работы европейский Диснейленд привлек в экономику Франции €80 млрд туристических денег. В штате компании сегодня работают 15 000 человек, а всего было создано свыше 56 000 рабочих мест. В 2016 году парк посетили 13,4 млн человек, они съели 21 млн завтраков, обедов и ужинов, не считая снеков. За годы существования компания заплатила в бюджеты разных уровней свыше €5,3 млрд налогов. Звучит победно?

Но у этой медали есть и другая сторона. За 25 лет работы европейский Диснейленд показывал прибыль только семь раз. В первые годы пришлось снизить цену входных билетов на треть от первоначальной, чтобы повысить посещаемость с 8,8 млн человек в 1994-м до 11,8 млн в 1996-м. В 2013 году в парк развлечений приехали 14,9 млн человек, после этого число посетителей только снижалось. Компании Walt Disney пришлось несколько раз докапитализировать свою европейскую «дочку», вкладывая миллиарды, и выкупать ее долги. В 2016 году выручка группы Euro Disney S. C. A. сократилась на 7% по сравнению с 2015-м и составила €1,278 млрд, консолидированный долг — €1,135 млрд, а операционный убыток — €242 млн Менеджеры компании связывают неудачи с плохой погодой, смелыми заимствованиями прошлых лет, а также с террористическими атаками на европейские города, которые повлияли на посещаемость публичных мест. Однако все сходятся на том, что основная причина — ухудшение экономической ситуации в Европе. Проекту «Остров мечты» четвертый год, экономическая ситуация в России за это время тоже ухудшилась, а доходы населения снизились.

Читайте также

Волшебный мир. Почему в России никогда не появится Диснейленд Московский экспресс. Почему столица не успевает за транспортным опытом Европы