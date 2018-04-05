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Уставный капитал РЖД увеличили на 26 млрд рублей
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Уставный капитал РЖД увеличили на 26 млрд рублей 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 26 млрд руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, вносит дополнительные 25,9 млрд руб. в уставный капитал компании «на реализацию инвестиционных проектов».
Из них 10 млрд руб. идут на комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги; 9,51 млрд руб. — на реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Еще 6,3 млрд руб. будут направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла; 90 млн руб. — на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.
Также сообщается, что в устав РЖД внесены изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций.
Ранее сообщалось, что РЖД закупят локомотивов почти на 80 млрд руб.
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