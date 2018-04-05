Уставный капитал РЖД увеличили на 26 млрд рублей

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 26 млрд руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым , вносит дополнительные 25,9 млрд руб. в уставный капитал компании «на реализацию инвестиционных проектов».

Казань. Из них 10 млрд руб. идут на комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги; 9,51 млрд руб. — на реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Еще 6,3 млрд руб. будут направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла; 90 млн руб. — на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва

Также сообщается, что в устав РЖД внесены изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций.

Ранее сообщалось, что РЖД закупят локомотивов почти на 80 млрд руб.