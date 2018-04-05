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Кабмин увеличил уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб для реализации инвестпроектов
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Кабмин увеличил уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб для реализации инвестпроектов 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 миллиарда рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина в четверг.
"Уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 25,9 миллиарда рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования", — говорится в справке к документу.
Соответствующие финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год.
Также 6,3 миллиарда рублей направляются на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла; 90 миллионов рублей — на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань; 9,51 миллиарда рублей — на комплексную реконструкцию участка имени Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла; 10 миллиардов рублей — на комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.
Отмечается, что в соответствии с законодательством РФ, компания может разместить дополнительные акции только в пределах количества объявленных акций, установленного ее уставом. Поэтому соответствующим документом в устав РЖД вносятся изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций.
Единственным акционером РЖД является правительство РФ.
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