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ВТБ выиграл аукцион на установку банкоматов в метро
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ВТБ выиграл аукцион на установку банкоматов в метро 

Вести Экономика 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк ВТБ выиграл аукцион на установку 107 банкоматов в московском метро, заявил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Банкоматы установят на станциях до конца июня.
"ВТБ выиграл аукцион на установку 107 банкоматов в московском метрополитене. Заявки на участие подали два банка — Сбербанк и ВТБ. В результате предложений от участников итоговая ставка за один банкомат возросла в пять раз — с 40 тыс. до 200 тыс. руб. Это говорит о высокой востребованности услуги среди участников", — отметил Ликсутов в интервью РИА "Новости".
С помощью банкоматов можно пополнять электронный кошелек карты "Тройка" без комиссии. Увеличение количества банкоматов и расширение каналов пополнения карты "Тройка" позволит повысить качество обслуживания пассажиров и увеличит внебилетные доходы метрополитена.
После установки новых устройств общее количество банкоматов в метро превысит 300 штук.
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