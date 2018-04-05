ВТБ выиграл аукцион на установку банкоматов в метро

Банк ВТБ выиграл аукцион на установку 107 банкоматов в московском метро, заявил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Банкоматы установят на станциях до конца июня.

"ВТБ выиграл аукцион на установку 107 банкоматов в московском метрополитене. Заявки на участие подали два банка — Сбербанк и ВТБ. В результате предложений от участников итоговая ставка за один банкомат возросла в пять раз — с 40 тыс. до 200 тыс. руб. Это говорит о высокой востребованности услуги среди участников", — отметил Ликсутов в интервью РИА "Новости".

С помощью банкоматов можно пополнять электронный кошелек карты "Тройка" без комиссии. Увеличение количества банкоматов и расширение каналов пополнения карты "Тройка" позволит повысить качество обслуживания пассажиров и увеличит внебилетные доходы метрополитена.

После установки новых устройств общее количество банкоматов в метро превысит 300 штук.