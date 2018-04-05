Красноярская железная дорога с начала года отправила 22 млн тонн грузов

По данным КрасЖД, за первые три месяца 2018 года было погружено: угля — 15,2 млн тонн (+ 2,3% к аналогичному периоду 2017 года); нефти — 2,9 млн тонн (— 2,9%); руды железной — 179,4 тыс. тонн (+3%); руды цветной — 1,5 млн тонн (-1,7%); лесных грузов — 918 тыс. тонн (-3,5%); цемента — 112 тыс. тонн (+29,6%); строительных грузов — 137 тыс. тонн (-42,5%); зерна — 107,5 тыс. тонн (-24,5%); цветных металлов — 383,6 млн тонн (-0,8%); промсырья — 191 тыс. тонн (+1,4%).

Объем контейнерных перевозок в первом квартале составил 358,5 тыс. тонн — это на 26,8% больше уровня прошлого года. Грузооборот по сравнению с первым кварталом 2017-го увеличился на 5,1% и составил 32,8 млрд тонно-километров.