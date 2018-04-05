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Более 2,2 млн руб. штрафов выписал застройщикам Главгосстройнадзор Подмосковья с 26 марта по 1 апреля
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Более 2,2 млн руб. штрафов выписал застройщикам Главгосстройнадзор Подмосковья с 26 марта по 1 апреля 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Подмосковные застройщики оштрафованы Главным управлением государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) более чем на 2,2 млн руб. с 26 марта по 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Главгосстройнадзором с 26 марта по 1 апреля рассмотрено 29 дел об административных правонарушениях, по 25 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 2 млн 280 тыс. руб. Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве — 23 постановления на 2 млн 240 тыс. руб., два постановления на 40 тыс. руб.вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод», — сообщил Р. Тагиев.
Кроме того, в отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, трем компаниям назначено наказание в виде предупреждения.
«Обеспечение надлежащего качества строительства зависит от повышения ответственности и дисциплины всех участников строительного процесса», — подчеркнул Р. Тагиев.
В пресс-службе отметили, что с начала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму свыше 41 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила 19,5 млн руб.
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